Драчев высказался об олимпийских перспективах биатлониста Бабикова

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков должен хорошо выступить в следующих гонках на этапах Кубка мира, чтобы попасть на Олимпиаду. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Бабиков стал шестым в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону, отстав от победителя Александра Логинова на 23 секунды. Бабиков провел первую гонку на этапе Кубка мира в текущем сезоне.

"Надо смотреть следующие гонки. Качественная стрельба Бабикова сделала результат. По ходу он проигрывал достаточно много - по 20-30 секунд на кругах, посмотрим, что будет дальше", - сказал Драчев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.