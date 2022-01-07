Александр Медведев: бывший футболист "Зенита" Маммана продолжит карьеру в "Ривер Плейте"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Защитник Эмануэль Маммана на правах свободного агента перейдет в аргентинский "Ривер Плейт". Об этом рассказал генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее 25-летний аргентинец покинул "Зенит". Соглашение с футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию.

"У Эмануэля был контракт с "Зенитом" до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем. Игрок продолжит карьеру в "Ривер Плейте" из Буэнос-Айреса", - сказал Медведев.

Мамана выступал за "Зенит" с 2017 года, проведя за клуб 41 матч. За это время защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2014 по 2016 год защитник уже выступал за основную команду "Ривер Плейт". Также Маммана защищал цвета французского "Лиона" и российского "Сочи".