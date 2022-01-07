Ярошенко: победа на этапе Кубка мира придаст биатлонисту Логинову уверенности

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Победа на пятом этапе Кубка мира по биатлону поможет Александру Логинову стать еще увереннее. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира россиянин Дмитрий Ярошенко.

Логинов занял первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе, преодолев дистанцию 10 км за 27 минут 0,8 секунды. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание - 6,5 секунды; 2 промаха). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1). Антон Бабиков финишировал шестым (+23,0; 0), Даниил Серохвостов расположился на восьмой позиции (25,8; 2).

"Эта победа даст уверенности прежде всего самому Александру [Логинову]. Тем более до Нового года он сетовал на то, что не совсем находится в той форме, в которой хотел бы находиться. С таким противным ветром была лотерея, были спортсмены, которые показали более быстрый ход по сравнению с нашими. Но хочется отметить, что и Логинов, и Серохвостов показали топовую скорость сегодня", - сказал Ярошенко.

Логинов одержал первую победу на этапах Кубка мира c 22 января 2021 года, когда выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. 29-летний биатлонист является чемпионом мира и четырехкратным победителем первенства Европы.

Соревновательная программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится женской спринтерской гонкой. Этап завершится 9 января.