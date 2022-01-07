ABC: власти Австралии аннулировали визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой

ТАСС, 7 января. Федеральная пограничная служба Австралии (ABF) аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация ABC.

По данным телеканала, власти задержали спортсменку, прибывшую в Мельбурн для участия в Australian Open, в четверг. По данным источника ABC в правительстве, представители пограничной службы уведомили Ворачову, что она должна покинуть страну в ближайшее время.

На данный момент неизвестно, будет ли спортсменка оспаривать решение австралийских властей, отмечает телеканал. По информации агентства Reuters, Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что Ворачова находится в отеле для мигрантов в Мельбурне.

Как сообщает ABC, Ворачова прибыла в Австралию в прошлом месяце с медицинским освобождением от вакцинации против коронавируса, так как недавно переболела COVID-19.

Ранее власти Австралии аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича, спортсмен был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации от коронавируса. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович подал апелляцию в австралийский федеральный суд в Мельбурне с намерением оспорить решение австралийских властей об аннулировании визы, рассмотрение апелляции сербского теннисиста отложено до 10:00 понедельника, 10 января (02:00 мск) - до этого времени Джокович останется в отеле для мигрантов в Мельбурне.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.