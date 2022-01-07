Драчев назвал седьмое место Резцовой в спринте на этапе Кубка мира достойным результатом

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова в хорошей форме, ее седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в германском Оберхофе можно считать достойным результатом. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

На пятом этапе Кубка мира в спринте Резцова стала лучшей из россиянок, показав седьмой результат (+26,6; 2), Валерия Васнецова стала 24-й (+1.17,4; 2), Ирина Казакевич - 30-й (+1.22,7; 2), Светлана Миронова - 33-й (+1.25,3; 3), Ульяна Нигматуллина - 82-й (+3.20,7; 3), Анастасия Шевченко - 86-й (+3.33,9; 3). Победительницей стала норвежка Марте Рёйселанн.

"Резцова молодец, в хорошей форме, уверенная хорошая работа на рубеже, может быть, чуть-чуть даже нагловато, - отметил Драчев. - Но это хорошо, что она не боится стрелять быстро. Достаточно уверенно стреляла лежа, а в стойке ветерком поддергало, но в Оберхофе из-за него всегда в стойке тяжело стрелять, и не все лидеры хорошо отстрелялись. А Кристина на уровне, ее седьмое место - достойный результат, она в первой десятке".

Драчев также прокомментировал выступление других россиянок в спринте. "Проигрыш как был, так и остался, и не на финише заваливаемся, с первого круга проигрываем. Новогодний сбор прошел, прогресса глобального не видно, и скорострельность в Оберхофе тоже не определить в силу специфических погоды и высоты", - сказал он.

"Надо дождаться этапа Кубка мира в Рупольдинге, вот там будет более-менее понятно, как команда будет настроена", - добавил Драчев.