Васильев: плохой результат биатлонистки Шевченко связан с нервным перенапряжением

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко неудачно выступила в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в германском Оберхофе, потому что перенервничала. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В спринте на пятом этапе Кубка мира Шевченко с тремя промахами на двух огневых рубежах заняла 86-е место, отстав от победительницы норвежки Марте Рёйселанн на 3 минуты 33,9 секунды. Эта гонка стала первой для Шевченко на этапах Кубка мира текущего сезона.

"Связываю это [выступление Шевченко] с психологическим напряжением. Конечно, это не ее результат. Она намного сильнее готова и может показывать результаты намного лучше. Я был на последнем этапе Кубка IBU в Австрии в декабре, видел, как она там бежит, она совершенно другой человек", - сказал Васильев.

"Мне кажется, все-таки она здорово перенервничала. Ей надо дать возможность раскрепоститься и дать возможность еще постартовать", - добавил он.

Этап в Оберхофе продолжится 8 января смешанной и одиночной смешанной эстафетами. Соревнования завершатся 9 января.