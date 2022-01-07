Хоккеисты молодежной сборной России Мичков и Юров вылетят на родину в субботу

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров в субботу вылетят из Канады на родину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

По ходу молодежного чемпионата мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в сборной России были выявлены два случая заражения коронавирусом. 29 декабря матч россиян с командой Словакии был отменен, в тот же день Международная федерация хоккея приняла решение досрочно завершить проведение соревнований на фоне эпидемиологической обстановки. Так как тесты на коронавирус Мичкова и Юрова показали положительный результат, хоккеисты остались в Канаде для отбывания 10-дневного карантина.

"Юров и Мичков завтра вылетят в Россию", - сообщили в пресс-службе ФХР.

Чемпионат мира должен был завершиться в ночь на 6 января. Сборная России играла в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В первом туре подопечные Сергея Зубова проиграли шведам (3:6), во втором - обыграли швейцарцев (4:2).