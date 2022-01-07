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НХЛ

Хоккеист "Миннесоты" Капризов пропустит матч против "Вашингтона"

7 января российский нападающий получил травму в игре с "Бостоном"
Кирилл Капризов ("Миннесота") AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Кирилл Капризов ("Миннесота")
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 7 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов не сможет сыграть против "Вашингтона". Об этом заявил главный тренер "Миннесоты" Дин Эвасон, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Капризов получил травму 7 января в гостевом матче регулярного чемпионата против "Бостона" (3:2) после толчка на борт. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 32 матча и набрал 40 очков (14 шайб + 26 передач).

"Он точно не сыграет с "Вашингтоном", будем следить за его состоянием. Нам не понравился силовой прием, после которого он получил травму, надеемся, что лига изучит данный инцидент", - сказал Эвасон.

"Миннесота" располагается на четвертом месте Центрального дивизиона, набрав в 32 матчах 42 очка. Команда примет "Вашингтон" 9 января (начало матча - 04:00 мск).

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