Победил соперников и стихию. Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 7 января. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Это первая личная победа россиянина на Кубке мира с января 2021 года.

Россиянин на 6,5 секунды опередил лидера общего зачета Кубка мира француза Эмильена Жаклена, допустив лишь один промах на двух огневых рубежах. Жаклен зашел на два штрафных круга, бронза у норвежца Стурлы Легрейда, который с одним промахом проиграл лидеру 15,1 секунды. Еще два российских биатлониста вошли первую восьмерку - шестым стал Антон Бабиков (без промахов), а восьмым - Даниил Серохвостов (2).

Выступление россиян на этапе в Оберхофе было под угрозой. Накануне два теста на коронавирус с положительным результатом сдал лучший представитель России в общем зачете (шестое место) Эдуард Латыпов, а позже ковид обнаружили и у массажиста команды Романа Никитина. Однако источник в Международном союзе биатлонистов сообщил ТАСС, что российские спортсмены выступят на этапе в Германии.

Бывший президент Союза биатлонистов России и обладатель Кубка мира Владимир Драчев отметил хорошую работу Логинова и Бабикова на огневых рубежах. "Сегодня была лотерея на рубеже, как и всегда в Оберхофе, нам сегодня повезло - справились со стрельбой и удачно выиграли лотерейный билет, - сказал Драчев ТАСС. - Но надо радоваться сегодняшнему дню. Промах Логинова на стрельбе из положения "стоя" связан с ветром, очень хорошо, что он попал до этого, один промах в таких условиях - прекрасный результат".

"Качественная стрельба Бабикова сделала результат. По ходу он проигрывал достаточно много - по 20-30 секунд на кругах, посмотрим, что будет дальше", - добавил Драчев.

"Серохвостову не хватает биатлонного мышления"

Логинов одержал первую победу на этапах Кубка мира с 22 января 2021 года, тогда он выиграл индивидуальную гонку в Антхольце.