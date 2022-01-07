Победил соперников и стихию. Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 7 января. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Это первая личная победа россиянина на Кубке мира с января 2021 года.
Россиянин на 6,5 секунды опередил лидера общего зачета Кубка мира француза Эмильена Жаклена, допустив лишь один промах на двух огневых рубежах. Жаклен зашел на два штрафных круга, бронза у норвежца Стурлы Легрейда, который с одним промахом проиграл лидеру 15,1 секунды. Еще два российских биатлониста вошли первую восьмерку - шестым стал Антон Бабиков (без промахов), а восьмым - Даниил Серохвостов (2).
Выступление россиян на этапе в Оберхофе было под угрозой. Накануне два теста на коронавирус с положительным результатом сдал лучший представитель России в общем зачете (шестое место) Эдуард Латыпов, а позже ковид обнаружили и у массажиста команды Романа Никитина. Однако источник в Международном союзе биатлонистов сообщил ТАСС, что российские спортсмены выступят на этапе в Германии.
Бывший президент Союза биатлонистов России и обладатель Кубка мира Владимир Драчев отметил хорошую работу Логинова и Бабикова на огневых рубежах. "Сегодня была лотерея на рубеже, как и всегда в Оберхофе, нам сегодня повезло - справились со стрельбой и удачно выиграли лотерейный билет, - сказал Драчев ТАСС. - Но надо радоваться сегодняшнему дню. Промах Логинова на стрельбе из положения "стоя" связан с ветром, очень хорошо, что он попал до этого, один промах в таких условиях - прекрасный результат".
"Качественная стрельба Бабикова сделала результат. По ходу он проигрывал достаточно много - по 20-30 секунд на кругах, посмотрим, что будет дальше", - добавил Драчев.
"Серохвостову не хватает биатлонного мышления"
Логинов одержал первую победу на этапах Кубка мира с 22 января 2021 года, тогда он выиграл индивидуальную гонку в Антхольце.
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"Эта победа даст уверенности самому Александру. Тем более до Нового года он сетовал на то, что не совсем находится в той форме, в которой хотел бы находиться. С таким противным ветром была лотерея, были спортсмены, которые показали более быстрый ход по сравнению с нашими. Но хочется отметить, что и Логинов, и Серохвостов показали топовую скорость сегодня", - признался ТАСС двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.
Специалист также отметил, что для Серохвостова воскресная гонка преследования будет хорошим испытанием. "С таким функциональным состоянием можно бороться и за попадание на призовой подиум, - сказал Ярошенко. - Безусловно, если Серохвостов выполняет план Юрия Каминского (старшего тренера мужской сборной России - прим. ТАСС), это позволяет ему прогрессировать. Но он всегда показывал высокие скорости, Серохвостов всегда очень сильно был готов именно как лыжник, как биатлонист он пока еще молод с точки зрения биатлонного мышления, но это все приходит с опытом".
В женском спринте победила лидер Кубка мира норвежка Марте Рёйселанн, второй стала белоруска Анна Сола (отставание - 7,1 секунды, два промаха), третьей - француженка Жюлия Симон (+7,1; 1). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, показавшая седьмой результат (+26,6; 2). Она занимает восьмое место в общем зачете Кубка Мира.
"Именно ходом Кристина только набирает [форму перед Олимпиадой]. Нет [ее промахи], не связаны с погодными условиями. Думаю, она очень быстро изготовилась, потом немножко подумала и достреляла нормально. Мне бы хотелось, чтобы у нее было не больше одного штрафного круга", - сказала ТАСС про выступление дочери двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.
В субботу в Оберхофе пройдут смешанная и одиночная смешанная эстафеты. В смешанной эстафете у россиян заявлены Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, в одиночной смешанной - Бабиков и Резцова. Гонки преследования состоятся 9 января.