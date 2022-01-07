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Биатлон

Победил соперников и стихию. Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин одержал первую победу с 22 января 2021 года
Александр Логинов EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 7 января. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Это первая личная победа россиянина на Кубке мира с января 2021 года.

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Россиянин на 6,5 секунды опередил лидера общего зачета Кубка мира француза Эмильена Жаклена, допустив лишь один промах на двух огневых рубежах. Жаклен зашел на два штрафных круга, бронза у норвежца Стурлы Легрейда, который с одним промахом проиграл лидеру 15,1 секунды. Еще два российских биатлониста вошли первую восьмерку - шестым стал Антон Бабиков (без промахов), а восьмым - Даниил Серохвостов (2).

Выступление россиян на этапе в Оберхофе было под угрозой. Накануне два теста на коронавирус с положительным результатом сдал лучший представитель России в общем зачете (шестое место) Эдуард Латыпов, а позже ковид обнаружили и у массажиста команды Романа Никитина. Однако источник в Международном союзе биатлонистов сообщил ТАСС, что российские спортсмены выступят на этапе в Германии.

Бывший президент Союза биатлонистов России и обладатель Кубка мира Владимир Драчев отметил хорошую работу Логинова и Бабикова на огневых рубежах. "Сегодня была лотерея на рубеже, как и всегда в Оберхофе, нам сегодня повезло - справились со стрельбой и удачно выиграли лотерейный билет, - сказал Драчев ТАСС. - Но надо радоваться сегодняшнему дню. Промах Логинова на стрельбе из положения "стоя" связан с ветром, очень хорошо, что он попал до этого, один промах в таких условиях - прекрасный результат".

"Качественная стрельба Бабикова сделала результат. По ходу он проигрывал достаточно много - по 20-30 секунд на кругах, посмотрим, что будет дальше", - добавил Драчев.

"Серохвостову не хватает биатлонного мышления"

Логинов одержал первую победу на этапах Кубка мира с 22 января 2021 года, тогда он выиграл индивидуальную гонку в Антхольце.

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"Эта победа даст уверенности самому Александру. Тем более до Нового года он сетовал на то, что не совсем находится в той форме, в которой хотел бы находиться. С таким противным ветром была лотерея, были спортсмены, которые показали более быстрый ход по сравнению с нашими. Но хочется отметить, что и Логинов, и Серохвостов показали топовую скорость сегодня", - признался ТАСС двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Специалист также отметил, что для Серохвостова воскресная гонка преследования будет хорошим испытанием. "С таким функциональным состоянием можно бороться и за попадание на призовой подиум, - сказал Ярошенко. - Безусловно, если Серохвостов выполняет план Юрия Каминского (старшего тренера мужской сборной России - прим. ТАСС), это позволяет ему прогрессировать. Но он всегда показывал высокие скорости, Серохвостов всегда очень сильно был готов именно как лыжник, как биатлонист он пока еще молод с точки зрения биатлонного мышления, но это все приходит с опытом".

В женском спринте победила лидер Кубка мира норвежка Марте Рёйселанн, второй стала белоруска Анна Сола (отставание - 7,1 секунды, два промаха), третьей - француженка Жюлия Симон (+7,1; 1). Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, показавшая седьмой результат (+26,6; 2). Она занимает восьмое место в общем зачете Кубка Мира.

"Именно ходом Кристина только набирает [форму перед Олимпиадой]. Нет [ее промахи], не связаны с погодными условиями. Думаю, она очень быстро изготовилась, потом немножко подумала и достреляла нормально. Мне бы хотелось, чтобы у нее было не больше одного штрафного круга", - сказала ТАСС про выступление дочери двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова.

В субботу в Оберхофе пройдут смешанная и одиночная смешанная эстафеты. В смешанной эстафете у россиян заявлены Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, в одиночной смешанной - Бабиков и Резцова. Гонки преследования состоятся 9 января.

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