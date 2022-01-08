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Футбол в Германии

"Бавария" проиграла мёнхенгладбахской "Боруссии" в матче чемпионата Германии

Встреча завершилась со счетом 1:2
Роберт Левандовский ("Бавария") и Ян Зоммер ("Боруссия" Мёнхенгладбах) EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Роберт Левандовский ("Бавария") и Ян Зоммер ("Боруссия" Мёнхенгладбах)
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 8 января. Мюнхенская "Бавария" на своем поле уступила "Боруссии" из Мёнхенгладбаха со счетом 1:2 в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе хозяев гол забил Роберт Левандовский (18-я минута). У победителей отличились Флориан Нойхаус (27) и Штефан Лайнер (31).

"Бавария" прервала победную серию из пяти матчей в чемпионате. "Боруссия" победила впервые с 20 ноября прошлого года, тогда команда обыграла "Гройтер Фюрт" (4:0). После этого подопечные Ади Хуттера проиграли четыре матча кряду и один раз сыграли вничью.

На 75-й минуте на поле появился Поль Ваннер и в возрасте 16 лет и 15 дней стал самым молодым дебютантом "Баварии" в чемпионате Германии. В бундеслиге в более раннем возрасте дебютировал лишь нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуф Мукоко (16 лет 1 день).

"Бавария" лидирует в турнирной таблице чемпионата с 43 очками в 18 матчах. "Боруссия" набрала 22 очка в 18 встречах и идет 11-й.

В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана сыграет 15 января на выезде с "Кёльном". "Боруссия" в тот же день примет "Байер".

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