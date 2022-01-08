Семшов считает, что "Зенит" превосходит "Бетис" по составу

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сильнее игроков испанского "Бетиса". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов.

"Зенит" и "Бетис" сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье.

"Бетис" не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что "Атлетико" выступает неудачно, "Барселона" играет совсем неудачно, - сказал Семшов. - Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. "Зенит" по составу сильнее "Бетиса".

"Минимальное преимущество испанской команды в том, что "Зенит" только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить. "Зенит" приложит максимум усилий. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный", - добавил Семшов.