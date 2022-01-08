Причиной смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Виктора Мазина стал рак горла

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Причиной смерти олимпийского чемпиона 1980 года по тяжелой атлетике Виктора Мазина стал рак горла. Об этом ТАСС сообщил приемный сын Мазина Игорь Девяткин.

"Точная дата похорон пока неизвестна, он умер в Минусинске, тело будут забирать в понедельник, - сказал Девяткин. - Похоронен будет в селе Покровка Курагинского района Красноярского края, там отец его похоронен, сестра родная живет".

"Он умер от рака горла, а незадолго до смерти перенес инсульт, - продолжил собеседник ТАСС. - Последний раз я общался с ним по телефону 3 января, когда он мне сообщил, что его прооперировали после того, как в горле обнаружили какую-то шишку. А сегодня утром позвонили и сказали, что он умер от рака горла, метастазов".

Девяткин рассказал, что Федерация тяжелой атлетики Красноярского края обещала помочь с похоронами. "Не останется в стороне и Федерация тяжелой атлетики России", - добавил он.

В 1980 году Мазин стал победителем Олимпиады в Москве и чемпионата мира, который проходил в рамках Игр, в весовой категории до 60 кг. Тогда он установил олимпийский рекорд в рывке (130 кг) и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).