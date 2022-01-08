Жамнов опасается, что в Пекине хоккейным командам могут засчитывать поражения из-за ковида

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов опасается того, что организаторы Олимпийских игр в Пекине могут выносить технические поражения хоккейным командам в случае положительных тестов на коронавирус. Такое мнение он высказал ТАСС.

На молодежном чемпионате мира организаторы вынесли технические поражения командам США, Чехии и России после выявления в их составах случаев заражения коронавирусом.

"Много игроков приедет из Европы, будут брать тесты каждый день, - сказал Жамнов. - Если какой-то тест будет положительным, то могут вынести техническое поражение, как это было на молодежном чемпионате мира".

Молодежный чемпионат мира был перенесен Международной федерацией хоккея после трех технических поражений. Предположительно, турнир может пройти в Канаде в июне.