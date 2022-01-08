{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме почти две недели

Спортсмену было 26 лет

ТАСС, 8 января. Спортсмен из Новосибирска Арест Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме больше недели. Об этом ТАСС сообщила родственница боксера Светлана Петросян.

"В декабре был турнир в Тольятти. 26 декабря Арест, мой брат, в финальной битве пропустил удар в голову, упал, пытались его реанимировать - не получилось. Увезли в больницу в бессознательном состоянии. По результатам МРТ решились на операцию. Операция была очень тяжелая, но прошла успешно, оперировали два нейрохирурга. Но потом произошел отек головного мозга. Он пробыл 10 дней в коме и так и не пришел в себя", - сказала собеседница агентства, добавив, что спортсмен умер 7 января.

Петросян рассказала, что Саакяну было 26 лет, он профессионально занимался боксом, а также был бойцом MMA. Похоронить его планируют на родине в Армении рядом с могилой отца.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС смерть Саакяна в больнице.

Теги
Бокс
Зимние олимпийские виды спорта
Россиянка Голикова завоевала серебро на чемпионате Европы по конькобежному спорту
Победительницей стала нидерландка Фемке Кок
Россиянка Голикова завоевала серебро на чемпионате Европы по конькобежному спорту
Читать полностью