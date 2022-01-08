Боксер Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме почти две недели

ТАСС, 8 января. Спортсмен из Новосибирска Арест Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме больше недели. Об этом ТАСС сообщила родственница боксера Светлана Петросян.

"В декабре был турнир в Тольятти. 26 декабря Арест, мой брат, в финальной битве пропустил удар в голову, упал, пытались его реанимировать - не получилось. Увезли в больницу в бессознательном состоянии. По результатам МРТ решились на операцию. Операция была очень тяжелая, но прошла успешно, оперировали два нейрохирурга. Но потом произошел отек головного мозга. Он пробыл 10 дней в коме и так и не пришел в себя", - сказала собеседница агентства, добавив, что спортсмен умер 7 января.

Петросян рассказала, что Саакяну было 26 лет, он профессионально занимался боксом, а также был бойцом MMA. Похоронить его планируют на родине в Армении рядом с могилой отца.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС смерть Саакяна в больнице.