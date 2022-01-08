{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

КХЛ на следующей неделе примет решение по дальнейшему проведению регулярного чемпионата

С начала года КХЛ отменила семь матчей из-за случаев заражения коронавирусом в составах команд

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на следующей неделе планирует принять решение по дальнейшему проведению регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

С начала года КХЛ отменила семь матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса.

"В отличие от ситуации в сезоне-2020/21 сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом, в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, - говорится в заявлении лиги. - Главная задача - не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. Будут проводиться игры тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной".

"Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков. КХЛ планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов - сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя", - отмечается в заявлении лиги.

Теги
КХЛ
Зимние олимпийские виды спорта
Россиянка Голикова завоевала серебро на чемпионате Европы по конькобежному спорту
Победительницей стала нидерландка Фемке Кок
Россиянка Голикова завоевала серебро на чемпионате Европы по конькобежному спорту
Читать полностью