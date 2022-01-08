КХЛ на следующей неделе примет решение по дальнейшему проведению регулярного чемпионата

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на следующей неделе планирует принять решение по дальнейшему проведению регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

С начала года КХЛ отменила семь матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса.

"В отличие от ситуации в сезоне-2020/21 сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом, в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, - говорится в заявлении лиги. - Главная задача - не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. Будут проводиться игры тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной".

"Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков. КХЛ планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов - сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя", - отмечается в заявлении лиги.