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Биатлон

Драчев считает, что сборная Белоруссии по биатлону будет одним из фаворитов Олимпиады

В субботу белорусы заняли второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сборные Норвегии, Швеции и Белоруссии по биатлону будут фаворитами на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Ранее в субботу прошла смешанная эстафета на этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Победителями стали норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, Ингрид Тандревольд и Марте Рёйселанн. Вторыми финишировали белорусы Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. Третьими стали французы Антонен Гигонна, Симон Дестьё, Анаис Бескон и Жюлья Симон.

"Я был уверен, что белорусы будут биться сегодня за первое место с норвежцами. По функциональному состоянию эта команда может бороться с норвежцами и шведами. Я думаю, эти три команды, а также наша и французская будут главными претендентами на Олимпиаде. Но команды Норвегии, Белоруссии и Швеции в таких составах самые сильные", - сказал Драчев.

Сборная России в смешанной эстафете заняла пятое место, команду представляли Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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