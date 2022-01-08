Власти Тольятти обратятся в прокуратуру по поводу соревнований, после которых погиб боксер

ТАСС, 8 января. Администрация города Тольятти Самарской области намерена обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку соревнований по боксу, в ходе которых спортсмен Арест Саакян получил травмы, а затем умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава Тольятти Николай Ренц.

Спортсмен из Новосибирска Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме больше недели.

"Соревнования не были согласованы ни с администрацией, ни с нашим спорткомитетом, мы не знаем, как они проводились, какие были условия, как было организовано все. По этому поводу мы в понедельник обратимся в прокуратуру, чтобы разобрались, потому что у нас не должно быть подобных соревнований, профессиональных соревнований вне существующих институтов организации физкультуры и спорта", - сказал Ренц.

Родственница боксера Светлана Петросян рассказала ТАСС, что 26 декабря в финальной битве турнира в Тольятти Саакян пропустил удар в голову и упал. Спортсмена госпитализировали, он находился без сознания. Боксеру провели операцию, но он так и не пришел в себя. Саакян умер 7 января.