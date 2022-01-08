Чемпион Европы по футболу Инсинье подписал контракт с клубом MLS "Торонто"

ТАСС, 8 января. Нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Лоренцо Инсинье подписал четырехлетний контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".

Отмечается, что футболист присоединится к новой команде 1 июля 2022 года, когда у него закончится контракт с "Наполи". В текущем сезоне Инсинье вышел на поле 19 раз в различных турнирах, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач.

Инсинье 30 лет, он выступает за "Наполи" с 2009 года, проведя за клуб 416 матчей. За это время он забил 114 голов и отдал 91 результативную передачу. В составе "Наполи" он становился победителем Кубка Италии в сезонах-2013/14 и 2019/20 и обладателем суперкубка страны (2014). Летом 2021 года вместе с национальной сборной выиграл чемпионат Европы.