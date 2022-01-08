Чемпионат России по спортивной гимнастике 2022 года пройдет в Казани

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Казань станет местом проведения в 2022 году чемпионата России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентина Родионенко.

"В этом году чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани, - заметила Родионенко. - Он будет раздельным, с 4 по 10 апреля будут соревноваться женщины и юниорки, с 11 по 17 апреля - мужчины и юниоры. Выбор такого формата связан с тем, что чемпионат Европы в этом году также будет раздельным".

Чемпионат России станет одним из этапов отбора на первенство Европы, которое пройдет в Мюнхене. Женщины будут разыгрывать медали турнира с 11 по 14 августа, мужчины - с 18 по 21 августа.