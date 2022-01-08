Двукратный олимпийский чемпион Власов заявил, что не собирается переходить в ММА

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не собирается переходить в смешанные единоборства (ММА). Об этом он рассказал ТАСС.

Власов заявлял о возможности попробовать себя в ММА после Олимпийских игр в Токио. Борец не сумел попасть в российскую команду на Игры.

"Когда ты поднимаешься на самую высокую ступеньку пьедестала, где-то охота отойти в сторону, попробовать себя в другом виде, - сказал Власов. - Я не считаю, что это плохо - попробовать перейти, это даже для психики хорошо, ведь он (спортсмен - прим. ТАСС) потом приходит в свой вид спорта уже со свежей головой, переключает нагрузку. Каждый человек, у которого есть объем и сила, может себя показать в другом виде. Смотря на то, как там [в ММА] доминируют борцы, у каждого в голове возникает мысль".

"Меня двигал Абдулманап Магомедович [Нурмагомедов], мне хотелось окунуться в тренировочный процесс. Не выступать, а именно впитать хотя бы часть знаний, которыми обладал этот великий человек. А насчет того, что я сегодня говорю про предательство и про то, что нельзя переходить [в ММА], то понимаю, что мой путь [в борьбе] уже не закончится. Я безмерно благодарен своему виду спорта: все, что я имею, у меня есть благодаря борьбе", - добавил двукратный олимпийский чемпион.

"Я хочу плодить новых чемпионов, уделять должное внимание борьбе. Если я уйду куда-то в сторону, то уже не смогу этого делать", - отметил спортсмен.

Власову 31 год, он двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.