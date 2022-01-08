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Бокс

Федерация бокса России обратилась в прокуратуру после смерти боксера Саакяна

Спортсмен умер после боя в Тольятти, пробыв в коме больше недели

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Федерация бокса России направила обращение в прокуратуру после смерти боксера Ареста Саакяна с требованием проверить качество выполнения работ медицинской службой, а также качество организации турнира. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

Спортсмен из Новосибирска Саакян умер после боя в Тольятти, пробыв в коме больше недели.

"Федерация бокса России обратилась в прокуратуру по месту проведения соревнований с требованием проверить качество выполнения работ медицинской службой, а также качество организации турнира", - отметили в пресс-службе.

Родственница боксера Светлана Петросян рассказала ТАСС, что 26 декабря на турнире в Тольятти Саакян пропустил удар в голову и упал. Спортсмена госпитализировали, он находился без сознания. Боксеру провели операцию, но он так и не пришел в себя. Саакян умер 7 января.

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