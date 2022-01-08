Сноубордист Логинов выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира в Швейцарии

ТАСС, 8 января. Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.

Россиянин показал результат 1 минута 14,66 секунды. Вторым стал Штефан Баумейстер из Германии (1.14,86), третьим - Ли Сан Хо из Южной Кореи (1.14,00).

Логинову 21 год, он является трехкратным чемпионом мира (параллельный гигантский слалом и параллельный слалом в 2019-м, параллельный гигантский слалом в 2021-м). На чемпионате мира - 2019 в Солт-Лейк-Сити (США) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на мировых первенствах.