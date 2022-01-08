Двукратный олимпийский чемпион Власов заявил, что планирует отбираться на Игры в Париже

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов планирует отбираться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом Власов рассказал ТАСС.

Власов не сумел отобраться в команду на Олимпийские игры в Токио, которые пошли летом 2021 года.

"Да, - сказал Власов, отвечая на вопрос о том, планирует ли он отбираться на Игры в Париж. - Но такого, как раньше, нет, чтобы я нацелился и говорил: "Токио, Токио, Токио". Сегодня по-другому, смотрю с точки зрения своих возможностей и здоровья, понимаю, что далеко шагнуть не могу. Могу только немного улучшить свою форму, понимаю, что многое зависит от психологии, подводки, количества стартов".

"Если отнесусь максимально правильно, то, думаю, что получится. Я далеко не смотрю, но хочу максимально продлить свой спортивный век", - добавил собеседник агентства.

Власову 31 год, он двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.