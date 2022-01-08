{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Двукратный олимпийский чемпион Власов заявил, что планирует отбираться на Игры в Париже

Соревнования в столице Франции пройдут в 2024 году
Роман Власов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Власов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов планирует отбираться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом Власов рассказал ТАСС.

Власов не сумел отобраться в команду на Олимпийские игры в Токио, которые пошли летом 2021 года.

"Да, - сказал Власов, отвечая на вопрос о том, планирует ли он отбираться на Игры в Париж. - Но такого, как раньше, нет, чтобы я нацелился и говорил: "Токио, Токио, Токио". Сегодня по-другому, смотрю с точки зрения своих возможностей и здоровья, понимаю, что далеко шагнуть не могу. Могу только немного улучшить свою форму, понимаю, что многое зависит от психологии, подводки, количества стартов".

"Если отнесусь максимально правильно, то, думаю, что получится. Я далеко не смотрю, но хочу максимально продлить свой спортивный век", - добавил собеседник агентства.

Власову 31 год, он двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Олимпиада-2022 в Пекине
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявит состав на Олимпиаду 23 января
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Читать полностью