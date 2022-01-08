Гимнаст Нагорный возобновил тренировки вместе со сборной впервые после Олимпиады в Токио

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Нагорный возобновил тренировки вместе с национальной командой на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным в конце июля выиграли золото Олимпиады в Токио в командном первенстве. Белявский и Аблязин после окончания Игр уже отработали один из сборов национальной команды на подмосковной базе "Озеро Круглое", Нагорный и Далалоян, в свою очередь, взяли перерыв до конца 2021 года.

"6 января на "Озере Круглом" стартовал первый в 2022 году централизованный сбор, на который приехали практически все лидеры, - сказала Родионенко. - Приступили к тренировкам Нагорный, Белявский, Аблязин, на следующей неделе должен присоединиться Далалоян. У девочек тренируются олимпийские чемпионки Влада Уразова и Виктория Листунова, а также серебряная медалистка Токио Анастасия Ильянкова. Что касается Ангелины Мельниковой, то мы предоставили ей возможность отдохнуть".

Мельникова, Листунова, Уразова и Лилия Ахаимова в Токио выиграли золото командного турнира, Ильянкова стала второй в упражнениях на брусьях.

"Сбор, который является установочным, продлится до 22 января. Все его участники после окончания сбора получат программы на этот год, у кого какие будут комбинации, над чем надо будет работать дома. После чего мы расстанемся до следующего сбора", - добавила собеседница ТАСС.

24-летний Нагорный на Играх в Токио кроме золота командного турнира выиграл также бронзовые награды в личном многоборье и упражнении на перекладине. В его активе есть также три золотых медали чемпионатов мира и восемь - европейских первенств.