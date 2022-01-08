Гол футболиста Сулейманова принес "Гиресунспору" победу над "Галатасараем"

ТАСС, 8 января. Футбольный клуб "Гиресунспор" победил "Галатасарай" со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Стамбуле.

Победный мяч на 11-й минуте забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Для россиянина этот гол стал вторым за турецкую команду, ранее он забивал "Алтаю" 17 декабря 2021 года (3:1). 22-летний Сулейманов является воспитанником академии "Краснодара", за основную команду игрок выступал с 2017 года. За "Гиресунспор" он играет на правах аренды с 8 сентября, помимо двух мячей, на его счету три голевые передачи.

"Гиресунспор" располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 25 очков. "Галатасарай" с 27 очками идет десятым.

В следующем матче "Гиресунспор" примет "Касымпашу" 16 января. "Галатасарай" в этот же день на выезде встретится с "Хатайспором".