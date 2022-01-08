Журова: конькобежки Голикова и Фаткулина являются претендентами на медали Олимпиады

МОСКВА, 8 января. Российские конькобежки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина являются претендентами на медали Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

В субботу российские спортсмены завоевали две награды на чемпионате Европы в Нидерландах: Ангелина Голикова и Дарья Качанова стали обладательницами серебряной и бронзовой медали на дистанции 500 м. Россияне пропустили первый день соревнований, так как находились на карантине из-за положительных результатов теста на коронавирус у некоторых членов сборной.

"Голикова - действующая чемпионка мира. Она и Фаткулина - одни из основных претендентов на медали Олимпиады. Надеюсь, Фаткулина подлечится и сможет конкурировать. Мы видели этапы Кубка мира, там они выступали достойно, я бы очень хотела, чтобы девчонки поборолись именно за золотую медаль, хотелось бы передать им эстафету", - сказала Журова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.