Матыцин пожелал успеха российским биатлонистам на этапах Кубка мира после побед в Оберхофе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин пожелал российским биатлонистам успехов на дальнейших этапах Кубка мира после побед Александра Логинова, Кристины Резцовой и Антона Бабикова на этапе в германском Оберхофе. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба ведомства.

На пятом этапе Кубка мира Логинов в пятницу стал победителем спринта, в субботу победу в сингл-миксте одержали Резцова и Бабиков.

"Поздравляю Александра Логинова с победой в спринте, а Кристину Резцову и Антона Бабикова - с первым местом в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Германии и успешным началом 2022 года, - сказал министр. - Александр прекрасно провел спринтерскую гонку, показал хорошую скорость на дистанции и, несмотря на снегопад и сильный ветер, допустил лишь один промах на двух огневых рубежах. Российский биатлонист проявил настоящий чемпионский характер и на финише не оставил шансов сильнейшим соперникам. Для нашего спортсмена, чемпиона мира, это первая победа, одержанная на этапах Кубка мира, с января 2021 года".

"Кристина Резцова и Антон Бабиков справились со стрельбой в непростых погодных условиях и победили в молодой, но очень зрелищной дисциплине, которая пока не входит в олимпийскую программу, - одиночной смешанной эстафете. Поздравляю с победами тренеров спортсменов, а также Союз биатлонистов России. Наши биатлонисты порадовали болельщиков результатами в преддверии старта Олимпийских зимних игр в Пекине, желаю им успеха на оставшихся до Игр-2022 этапах Кубка мира. Биатлон - один из самых любимых видов спорта в России, и нашим спортсменам будет помогать поддержка всей нашей большой страны", - добавил Матыцин.

Игры в Пекине пройдут 4-20 февраля. Перед Олимпиадой состоятся этапы в германском Рупольдинге (12-16 января) и итальянском Антхольце (20-23 января).