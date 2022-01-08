Кокорин стал лауреатом премии, разыгрываемой среди худших футболистов чемпионата Италии

ТАСС, 8 января. Российский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин стал лауреатом премии "Футбольная урна". Об этом сообщает пресс-служба премии.

"Футбольная урна" учреждена в 1980 году, номинации в данной премии разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии.

Россиянин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года", опередив полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо (22,02%) и нападающего "Салернитаны" Сими (9,17%). В сообщении отмечается, что трансфер россиянина стал самым провальным в 2021 году.

Кокорину 30 лет, он перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года из московского "Спартака". За все время в клубе он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. Помимо "Спартака" и "Фиорентины", Кокорин представлял московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", петербургский "Зенит" и "Сочи".