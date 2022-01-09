Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Питтсбург"

В составе "Далласа" шайбы забросили россиянин Денис Гурьянов (37-я минута), Джо Павелски (55) и Руп Хинтц (57). У "Питтсбурга" отличились Брайан Думулин (7) и Каспери Капанен (7).

Для 24-летнего Гурьянова эта шайба стала шестой в текущем сезоне. Всего нападающий провел 30 матчей, в которых набрал 14 очков (шесть голов + восемь передач). Российский форвард "Далласа" Александр Радулов провел на площадке 11 минут 28 секунд и не отметился результативными действиями.

"Даллас" после 31 матча занимает шестое место в Центральном дивизионе, набрав 36 очков. "Питтсбург" идет четвертым в таблице Столичного дивизиона с 45 очками в 34 матчах.

В следующем матче "Даллас" 9 января встретится в гостях с "Сент-Луисом", "Питтсбург" сыграет 12 января на выезде с "Анахаймом".