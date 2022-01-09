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Олимпиада-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания США назвала состав на Олимпиаду в женском турнире

В список вошли Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью
Мэрайя Белл AP Photo/John Locher
Описание
Мэрайя Белл
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 9 января. Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью вошли в состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации фигурного катания США.

Запасными выбраны Линдси Торнгрен, Эмбер Гленн и Габриэла Иццо. Отмечается, что все кандидатуры подлежат утверждению Олимпийским комитетом США.

В субботу Белл впервые выиграла чемпионат США, второе место заняла Чен, третьей стала Изабо Левито. Лью и Гленн снялись с турнира после короткой программы из-за положительных результатов тестов на коронавирус. Иццо заняла четвертое место, Торнгрен - пятое.

Белл 25 лет, она стала самой возрастной чемпионкой США за 95 лет. Фигуристка завоевала серебряную медаль национального первенства в 2020 году и бронзовую в 2017 и 2019 годах. Белл стала победительницей этапа Гран-при Skate Americа (2020) и командного чемпионата мира (2019). Она впервые выступит на Олимпийских играх.

Чен 22 года. Она заняла 11-е место на Олимпийский играх 2018 года в Пхёнчхане и стала победительницей чемпионата США в 2017 году. Является бронзовым призером командного чемпионата мира (2017).

Лю 16 лет, она дважды побеждала на чемпионате США (2019, 2020). Выиграв титул в 13 лет, стала самой молодой победительницей чемпионата США среди взрослых в истории. На Олимпиаде выступит впервые.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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