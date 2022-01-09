Сборная России по лыжным гонкам вылетит на Олимпиаду в Пекине 29 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по лыжным гонкам вылетит на Игры в Пекине 29 января прямым рейсом из Милана. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

"Сервис-группа будет вылетать из Москвы в Китай чартером, с ней будет отправлен весь спортивный инвентарь и все оборудование, - сказал Бородавко. - Что касается спортсменов и тренеров, то 30 человек вылетят в Пекин из Милана прямым рейсом 29 января".

Состав олимпийской команды будет обнародован 11 января после заседания президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ряд лидеров сборной, включая Александра Большунова, Сергея Устюгова, Наталью Непряеву и Александра Терентьева, уже гарантировали себе право выступить в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. В Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград, обладатели первых медалей определятся 5 февраля в женском скиатлоне.