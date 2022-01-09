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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов планирует выступить на этапе Кубка мира в Словении в спринте и скиатлоне

Соревнования пройдут 22-23 января
Александр Большунов EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов на предолимпийском этапе Кубка мира в Словении планирует выступить как в спринте, так и в скиатлоне. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Этап Кубка мира в Планице пройдет с 22 по 23 января. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем. 23 января состоится женский (2 х 7,5 км) и мужской (2 х 15 км) скиатлоны.

"Планируется, что в Словении выступят все спортсмены из моей группы, каждый в своей дисциплине, - сказал Бородавко. - Кто-то в скиатлоне, а кто-то в спринте. Большунов выступит и в спринте, и в скиатлоне".

В группу Бородавко входят Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

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Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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