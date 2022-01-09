Лыжники Большунов и Непряева готовятся к старту в Словении на сборе в итальянском Тоблахе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева в настоящее время находятся на сборе в итальянском Тоблахе, где готовятся к этапу Кубка мира в словенской Планице и Олимпийским играм в Пекине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

Непряева 4 января стала победительницей лыжной многодневки "Тур де Ски", Большунов занял в мужском зачете второе место. Следующий этап Кубка мира должен был пройти с 14 по 16 января во Франции, однако он был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

"Отмена французского этапа Кубка мира в условиях, когда набор формы идет через участие в соревнованиях, конечно, не является хорошей новостью, - сказал Бородавко. - Поэтому пришлось менять планы, вся группа сейчас находится в Тоблахе, мы готовимся к стартам в Словении, в которых обязательно примем участие. Все спортсмены здоровы, у той же Наташи Непряевой горло давно прошло, все в порядке". В группу Бородавко входят Большунов, Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Этап Кубка мира в Планице пройдет с 22 по 23 января. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем. 23 января состоится женский (2 х 7,5 км) и мужской (2 х 15 км) скиатлоны.

Состав олимпийской команды будет обнародован 11 января после заседания президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ряд лидеров сборной, включая Большунова, Непряеву и Терентьева, уже гарантировали себе право выступить на Играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля.

"Подготовка тех спортсменов, кто поедет на Олимпиаду в Пекине, сейчас мало чем отличается от тех, кто не попал в состав. У олимпийцев сейчас идет базовая работа, поскольку соревновательной практики у них было достаточно много", - заключил Бородавко.