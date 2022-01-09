Себастьян Коу назвал условия восстановления в правах российской легкой атлетики

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) зависит не только от выполнения утвержденного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) плана, но и от статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС рассказал президент World Athletics Себастьян Коу.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала. Отстранение многократно продлевалось, поскольку российской стороне не удавалось выполнить требования дорожной карты по восстановлению. В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях выступают в нейтральном статусе. РУСАДА лишено статуса соответствия кодексу WADA, санкции наложены до декабря 2022 года.

"Российская легкая атлетика вернется на международную арену после того, как план восстановления будет полностью реализован, - сказал Коу. - Известно, что один из этих элементов находится вне нашей юрисдикции - я говорю о статусе РУСАДА, которым занимается Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Но он (статус - прим. ТАСС) является составной частью этого процесса".

"Мы двигаемся в правильном направлении, сейчас в ВФЛА работают два хороших независимых эксперта, они докладывают нам о происходящем. Важно, что прогресс контролируется. Но восстановление произойдет только после того, как рабочая группа, которая шесть лет очень хорошо выполняет свою работу, будет полностью уверена в том, что может предоставить совету World Athletics такую рекомендацию. А это возможно только при полном выполнении плана восстановления. Пока мы еще не до конца уверены в том, что можем полностью доверять системе", - добавил глава World Athletic.

Ранее World Athletics вдвое увеличила квоту для российских легкоатлетов в основных международных стартах. В чемпионатах мира и Европы 2022 года смогут принять участие до 20 легкоатлетов, которые получат нейтральный статус.