Российские фигуристы вылетят в Пекин на командные олимпийские соревнования 1 февраля

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Фигуристы сборной России, которые выступят в командных соревнованиях на Олимпийских играх, вылетят в Пекин из Красноярска 1 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"На командные соревнования [фигуристы] отправятся 1 февраля из Красноярска", - сказал Коган.

В командных соревнованиях от каждой страны участвуют по одному представителю женского и мужского одиночного катания, а также по одной паре и танцевальному дуэту.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Командные соревнования фигуристов пройдут с 4 по 7 февраля.