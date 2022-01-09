Несовершеннолетние фигуристы сборной России на Олимпиаде не будут вакцинированы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Несовершеннолетние фигуристы сборной России, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине, не будут вакцинированы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган

"В соответствии с рекомендациями и положением оргкомитета Игр и по закону нашей страны несовершеннолетние участники сборной не будут вакцинированы", - сказал Коган.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков также заявлял, что несовершеннолетние спортсмены сборной России избавлены от необходимости вакцинироваться и не будут помещены на 21-дневный карантин в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.