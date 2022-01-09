В федерации санного спорта надеются, что Иванову допустят к Играм после бронзы в Сигулде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт надеется, что Татьяна Иванова, вернувшаяся в спорт после тяжелой травмы ноги и выигравшая бронзу на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, получит право выступить на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она сообщила ТАСС.

Победу в Сигулде одержала Маделайн Эгле из Австрии, по сумме двух попыток показавшая результат 1 минута 24,192 секунды. Второй стала немка Юлия Таубиц (отставание - 0,18 секунды). Иванова отстала от победительницы на 0,218 секунды.

"Да, сегодня Татьяна не сумела повторить в Сигулде свой результат годичной давности, когда стала первой, - сказала Гарт. - Но если принимать в расчет, какая тяжелая травма была у нее в начале сезона, то я считаю, что она выступила в Латвии отлично. Здорово, что она вообще в такой короткий период сумела вернуться в спорт".

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае, российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров. 22 декабря один из врачей разрешил не до конца оправившейся после травмы саночнице вернуться в спорт при условии постоянного медицинского контроля.

"Я очень надеюсь, что Международная федерация санного спорта (FIL) после результата Ивановой в Сигулде предоставит спортсменке возможность выступить на Олимпийских играх в Пекине", - добавила собеседница ТАСС.

Отбор на Олимпийские игры пройдет по сумме четырех лучших результатов, показанных саночниками на этапах Кубка мира олимпийского сезона. Иванова, пока не решившая задачу отбора в Пекин, выступала на этапах в Пекине и Сигулде, она также завоевала шесть очков на этапе Кубка наций в германском Винтерберге, который проходил неделю назад. До начала Олимпиады запланировано проведение двух этапов Кубка мира, которые пройдут в немецком Оберхофе (15-16 января) и швейцарском Санкт-Морице (22-23 января).