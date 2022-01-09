Баскетбольная Евролига перенесла матч регулярного чемпионата "Зенит" - АСВЕЛ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Евролиги перенесло матч регулярного чемпионата между российским "Зенитом" из Санкт-Петербурга и французским АСВЕЛом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Игра, которая должна была пройти 11 января, перенесена по просьбе "Зенита". Согласно регламенту турнира клуб может попросить о переносе не более трех игр в случае свободной даты для проведения матча. 6 января пресс-служба "Зенита" сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом в команде.

Ранее Евролига сообщила о переносе восьми матчей 19-го тура, в том числе с участием российских клубов ЦСКА и УНИКС. По состоянию на воскресенье отменены четыре игры 20-го тура - "Зенит" - АСВЕЛ, "Монако" - УНИКС, "Црвена Звезда" - "Реал" (Испания), "Баскония" (Италия) - "Анадолу Эфес" (Турция). Все игры были перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в клубах.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав 12 побед и потерпев шесть поражений.