В рижском "Динамо" считают, что КХЛ стоит приостановить регулярный чемпионат

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стоит приостановить в связи с частыми отменами матчей из-за коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров рижского "Динамо", член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис.

С начала года лига отменила 11 матчей, в том числе три с участием рижан. В "Динамо" коронавирус выявили у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей клуба.

"Сейчас практически вся команда на карантине. По закону он у нас 10 дней, и мы внесли соответствующие изменения в график, - сказал Савицкис. - Мы с лигой в полном контакте по поводу того, на какие дни те матчи могут быть перенесены, ситуация под контролем. Что касается дальнейшей ситуации, то этот вопрос обязательно мы обсудим на совете директоров. Можно сделать паузу, а потом продлить и доиграть чемпионат - варианты есть, будем их всех обсуждать".

"По моему мнению, один из вариантов - приостановить чемпионат и продлить его, как это уже делали, и посмотрим, что покажет конкретная ситуация", - добавил Савицкис.

По словам главы совета директоров "Динамо", не стоит проводить перенесенные матчи КХЛ в олимпийскую паузу. "Нарушать подготовку сборных нельзя, думаю, ни одна сторона с этим не согласится", - подчеркнул он.