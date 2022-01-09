В Ингушетии намерены создать региональную федерацию бадминтона

МАГАС, 9 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать федерацию бадминтона республики и развивать в регионе этот вид спорта. Также министерством спорта региона будет подписано соглашение о сотрудничестве с Федерацией бадминтона России, рассказал ТАСС министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев.

"С 2022 года мы хотим создать федерацию бадминтона республики, не только для ребят, но и для девушек, которые хотели бы заниматься этой дисциплиной, - сказал Дошхоклоев. - У нас есть дворец спорта, где можно будет проводить тренировки. Желающих много, мне по этой теме часто пишут в социальных сетях".

По его словам, также министерство спорта намерено подписать соглашение с Федерацией бадминтона России.

"Я посмотрел чемпионаты по бадминтону, в том числе мировые, и подумал, что выходцы нашего региона смогли бы конкурировать с такими звездами, ведь Северный Кавказ ассоциируется с силовыми видами спорта, но, думаю, бадминтон тоже станет популярным в республике. Я уже встречался с представителями Федерации бадминтона России, мы подпишем соглашение, и они направят в наш регион специалистов, которые проведут здесь семинары и будут проводить обучение", - добавил министр.