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Зимние олимпийские виды спорта

Российская саночница Иванова победила в спринте на этапе Кубка мира в Латвии

Второй стала немка Натали Гейзенберг, третьей - австрийка Маделайн Эгле
Татьяна Иванова EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Татьяна Иванова
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 9 января. Российская саночница Татьяна Иванова заняла первое место в спринте на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в латвийской Сигулде.

Россиянка показала результат 31,241 секунды. Второй стала немка Натали Гейзенберг (отставание - 0,014 секунды), третьей финишировала австрийка Маделайн Эгле (+0,031).

Россиянка Виктория Демченко заняла четвертое место (+0,060), Екатерина Катникова - восьмое (+0,136), Диана Логинова - 12-е (+0,562).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 15 по 16 января в германском Оберхофе.

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