Российская саночница Иванова победила в спринте на этапе Кубка мира в Латвии

ТАСС, 9 января. Российская саночница Татьяна Иванова заняла первое место в спринте на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходили в латвийской Сигулде.

Россиянка показала результат 31,241 секунды. Второй стала немка Натали Гейзенберг (отставание - 0,014 секунды), третьей финишировала австрийка Маделайн Эгле (+0,031).

Россиянка Виктория Демченко заняла четвертое место (+0,060), Екатерина Катникова - восьмое (+0,136), Диана Логинова - 12-е (+0,562).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 15 по 16 января в германском Оберхофе.