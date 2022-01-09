Быков считает, что приостанавливать регулярный чемпионат КХЛ не стоит

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не стоит приостанавливать регулярный чемпионат из-за эпидемии коронавируса в клубах. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

С начала года лига отменила 11 матчей. Заражения выявлены в четырех клубах - в "Автомобилисте", ЦСКА, "Салавате Юлаеве" и рижском "Динамо".

"Мне кажется, что нужно искать возможность продолжать чемпионат, тем более, что уже давно идет борьба по всем фронтам против эпидемии коронавируса, - сказал Быков. - Люди стараются прививаться, руководители стран стараются сделать все возможное. Конечно, необходимо вакцинирование. Надеюсь, что ситуация будет выправляться".

"Но нужно понимать, что это внештатная ситуация, и здесь руководители КХЛ должны держать ухо востро и стараться принимать взвешенные решения для продолжения чемпионата. В связи с тем, что скоро начнутся Олимпийские игры и во время них будет пауза, то чем больше будет отложенных матчей, тем сложнее будет командам эти матчи играть после Олимпиады. Из-за 25 человек, которые должны поехать на Игры, приостанавливать весь чемпионат? Не думаю, что это правильное будет решение", - добавил собеседник агентства.

Быков подчеркнул, что можно найти и альтернативный выход из ситуации без приостановки чемпионата. "На мой взгляд, здесь нужно действовать в зависимости от ситуации, от сохранения здоровья спортсменов в первую очередь - нужно смотреть, давать возможность использовать арсенал команд, которые есть. Привлекать игроков из фарм-клубов по возможности, использовать по максимуму такую внештатную ситуацию для того, чтобы дать возможность ближайшему резерву тоже почувствовать уровень КХЛ. Конечно, это может сказаться на результате, но я думаю, что эту ситуацию нужно использовать и искать положительные моменты", - сказал Быков.

"Если есть недостаток опытных игроков, то стоит дать возможность молодежи и резерву пробовать свои силы, и увидеть и тренерам основных команд, какой уровень и какие резервы у них существуют. Ну и, соответственно, работать на повышение резерва, работать на перспективу. Думаю, что и руководители команд с пониманием отнесутся, если тренеры пойдут на определенный риск", - добавил он.