СМИ: Зинедин Зидан согласовал контракт с футбольным клубом ПСЖ

ТАСС, 9 января. Бывший главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан согласовал контракт с клубом чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает испанская газета Sport.

По информации источника, француз возглавит команду летом. Сообщается, что руководство ПСЖ не доверяет нынешнему наставнику клуба Маурусио Почеттино.

Зидану 49 лет, он находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера мадридского "Реала". В прошлом сезоне испанская команда под его руководством заняла второе место в чемпионате страны и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, где уступила будущему победителю турнира английскому "Челси".

Ранее Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды стали чемпионами Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.