В НХЛ заверили, что российские игроки лиги не смогут поехать на Олимпиаду

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты и принять участие в Олимпиаде. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

В воскресенье телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Федерация хоккея России готова выплатить компенсацию игрокам за пропуск двух-трех недель регулярного чемпионата ради участия в Олимпийских играх в Пекине.

"Ни один игрок, имеющий контракт с клубом НХЛ, не будет участвовать в Олимпийских играх, вне зависимости от страны, которую он представляет. Игроки не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты в НХЛ", - сказал Дэйли.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.