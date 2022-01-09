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Олимпиада-2022 в Пекине

В НХЛ заверили, что российские игроки лиги не смогут поехать на Олимпиаду

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли AP Photo/Charles Krupa
Описание
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли
© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты и принять участие в Олимпиаде. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

В воскресенье телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Федерация хоккея России готова выплатить компенсацию игрокам за пропуск двух-трех недель регулярного чемпионата ради участия в Олимпийских играх в Пекине.

"Ни один игрок, имеющий контракт с клубом НХЛ, не будет участвовать в Олимпийских играх, вне зависимости от страны, которую он представляет. Игроки не имеют права в одностороннем порядке аннулировать свои контракты в НХЛ", - сказал Дэйли.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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