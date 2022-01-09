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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Восстановление фигуриста Коляды от травмы займет около недели

Об этом ТАСС сообщил источник
Михаил Коляда Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Восстановление российского фигуриста Михаила Коляды от травмы займет около недели. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В воскресенье стало известно, что Коляда из-за травмы не сможет принять участие в чемпионате Европы, его заменит Андрей Мозалев.

"Травма не критична. Вероятный срок восстановления Михаила - около недели", - сказал источник.

Коляде 26 лет, он тренируется в группе Алексея Мишина. Фигурист является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В текущем сезоне он также стал вторым на этапах серии Гран-при в России и Италии.

Чемпионат Европы в Таллине пройдет 10-16 января.

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