Восстановление фигуриста Коляды от травмы займет около недели

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Восстановление российского фигуриста Михаила Коляды от травмы займет около недели. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В воскресенье стало известно, что Коляда из-за травмы не сможет принять участие в чемпионате Европы, его заменит Андрей Мозалев.

"Травма не критична. Вероятный срок восстановления Михаила - около недели", - сказал источник.

Коляде 26 лет, он тренируется в группе Алексея Мишина. Фигурист является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В текущем сезоне он также стал вторым на этапах серии Гран-при в России и Италии.

Чемпионат Европы в Таллине пройдет 10-16 января.