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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Турнир проходил с 7 по 9 января в нидерландском Херенвене
Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова EPA-EFE/KOEN VAN WEEL
Описание
Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова
© EPA-EFE/KOEN VAN WEEL

ТАСС, 9 января. Российские конькобежцы завоевали одну серебряную и пять бронзовых наград на чемпионате Европы. Соревнования проходили в нидерландском Херенвене с 7 по 9 января.

Первое место в медальном зачете заняла команда Нидерландов, завоевавшая 11 золотых, восемь серебряных и две бронзовые награды. Второе место заняли поляки (2-0-1), третье - бельгийцы (1-0-0). Сборная России стала пятой.

Российская команда не принимала участия в первом соревновательном дне из-за нескольких положительных результатов тестов в составе сборной, со 2 января россияне находились на карантине, позже национальная команда была допущена к соревнованиям.

Серебряную медаль на дистанции 500 м завоевала россиянка Ангелина Голикова. Обладателями бронзовых наград стали Руслан Захаров и Елизавета Голубева (оба - масс-старт), Дарья Качанова (500 м и 1 000 м). Также россиянки Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина стали третьими в командной гонке. На прошлогоднем первенстве Европы российская сборная завоевала одно серебро.

Следующий чемпионат Европы состоится в 2023 году, место проведения турнира станет известно позднее.

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Зимние олимпийские виды спорта
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