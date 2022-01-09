Камерунцы обыграли команду Буркина-Фасо в матче открытия Кубка африканских наций

ТАСС, 9 января. Сборная Камеруна по футболу победила со счетом 2:1 команду Буркина-Фасо в матче открытия Кубка африканских наций. Турнир проходит в Камеруне.

В составе камерунцев дважды с пенальти отличился Венсан Абубакар (40-я минута, 45+3). Также нападающий забил на 60-й минуте, но гол был отменен из-за офсайда. У проигравших отличился Густаво Сангаре (24).

В следующем туре камерунцы сыграют против соперников из Эфиопии, а сборная Буркина-Фасо встретится с командой из Кабо-Верде.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года. В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года из-за коронавируса. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.