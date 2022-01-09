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Футбол в Италии

Две голевые передачи Миранчука помогли "Аталанте" обыграть "Удинезе" в чемпионате Италии

Встреча завершилась со счетом 6:2
Алексей Миранчук ("Аталанта") EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Алексей Миранчук ("Аталанта")
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 9 января. "Аталанта" обыграла со счетом 6:2 "Удинезе" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей голами отметились Марио Пашалич (17-я минута), Луис Муриэль (22, 77), Руслан Малиновский (43), Йоаким Мехле (89) и Маттео Пессина (90+2). У "Удинезе" отличился Бету (88). Также мяч в свои ворота направил защитник "Аталанты" Берат Джимсити.

Две голевые передачи в матче отдал российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, вышедший на замену на 73-й минуте. Всего в текущем сезоне россиянин провел 13 матчей, на его счету один гол и три результативные передачи.

"Аталанта" набрала 41 очко в 20 матч и идет четвертой в таблице чемпионата Италии, "Удинезе" с 20 очками в 19 встречах располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Аталанта" примет 16 января "Интер". "Удинезе" днем ранее сыграет на выезде с "Ювентусом".

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