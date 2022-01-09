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Футбол в Италии

"Ювентус" без Аллегри победил "Рому" в чемпионате Италии, отыгравшись с 1:3

С 81-й минуты туринцы играли вдесятером
Футболисты "Ювентуса" EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Футболисты "Ювентуса"
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 9 января. "Ювентус" в гостях обыграл "Рому" со счетом 4:3 в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе римского клуба голы забили Тэмми Абрахам (11-я минута), Генрих Мхитарян (48) и Лоренцо Пеллегрини (53). У "Ювентуса" отличились Пауло Дибала (18), Мануэль Локателли (70), Деян Кулушевски (74) и Маттио Де Шильо (77). На 81-й минуте после просмотра видеоповтора вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник туринцев Маттейс Де Лигт и покинул поле.

Встречу из-за дисквалификации за оскорбления арбитра пропускал главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри. "Рома" не может обыграть "Ювентус" на протяжении четырех последних матчей чемпионата (одна ничья, три поражения).

После 21 матча "Ювентус" с 38 очками занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, подопечные Жозе Моуринью с 32 очками в 21 встрече идут восьмыми.

В следующем туре "Ювентус" 15 января примет "Удинезе", "Рома" на следующий день сыграет дома с "Кальяри".

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