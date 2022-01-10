Натан Чен стал шестикратным чемпионом США по фигурному катанию

ТАСС, 10 января. Натан Чен в шестой раз стал победителем чемпионата США по фигурному катанию. Соревнования прошли в Нэшвилле (штат Теннесси).

По итогам короткой и произвольной программ он набрал 328,01 балла (115,39+212,62). Вторым стал Илья Малинин (302,48; 103,46+199,02), третьим - Винсент Жоу (290,16; 112,78+177,38).

Также в соревнованиях принимал участие имеющий американское гражданство Артур Дмитриев, он занял 11-е место (183,01; 62,40+120,61). По ходу соревнований он попытался исполнить четверной аксель, но из-за ошибки элемент не был засчитан. Аксель является самым сложным и дорогим прыжком у мужчин в короткой программе согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее никто из мужчин ни разу не исполнял четверной аксель на официальных соревнованиях.

22-летний Чен является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, трехкратным чемпионом мира и победителем Турнира четырех континентов. Ему также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме двух программ (335,30).

29-летний Дмитриев является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева. На его счету победы на чемпионате России среди юниоров, в финале кубка страны, а также бронзовая награда турнира Nebelhorn Trophy ("Небелорн трофи"), на котором он стал первым в истории фигуристом, исполнившим каскад "тройной лутц - тройной флип" на официальных соревнованиях. В ноябре Дмитриеву поступило предложение выступать за сборную США.